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Герцогиня Софи в цветочном платье, а принцесса Анна — лаконичном костюме: королевские особы на скачках в Аскоте
Члены британской королевской семьи практически в полном составе присутствовали на втором дне королевских скачек в Аскоте.
Среди них была герцогиня Эдинбургская Софи и ее муж принц Эдвард, которые сегодня празднуют 26-ю годовщину со дня своей свадьбы.
Софи облачилась в топ с цветочным принтом от Suzannah London, сшитый на заказ и такую же юбку, дополнив наряд миниатюрной насыщенно-розовой шляпой с цветком от Jane Taylor London и молочными туфлями Emmy London на каблуках.
В руках у герцогини был клатч-конверт от Sophie Habsburg, на запястьях два браслета один от Asprey London из 18-каратного желтого золота с бриллиантами, а другой от Сhopard из розового золота с бриллиантами, на шее виднелась тонкая подвеска, а в ушах серьги с цветными камнями. Также Софи сделала легкий макияж, а волосы собрала в низкую прическу.
Рядом с герцогиней была запечатлена принцесса Анна. Она, похоже, снова пришла в наряде из своего старинного гардероба. Принцесса была в жакете без воротника и с оранжевой окантовкой и такой же юбке, на плече у нее висела бежевая сумка, а также ей в тон были подобраны перчатки и туфли на каблуках.
Напомним, недавно мы рассказывали о любимых модных повторах королевской принцессы.