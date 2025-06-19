Принцесса Анна и герцогиня Софи / © Getty Images

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Среди них была герцогиня Эдинбургская Софи и ее муж принц Эдвард, которые сегодня празднуют 26-ю годовщину со дня своей свадьбы.

Софи облачилась в топ с цветочным принтом от Suzannah London, сшитый на заказ и такую же юбку, дополнив наряд миниатюрной насыщенно-розовой шляпой с цветком от Jane Taylor London и молочными туфлями Emmy London на каблуках.

Герцогиня Софи / © Getty Images

В руках у герцогини был клатч-конверт от Sophie Habsburg, на запястьях два браслета один от Asprey London из 18-каратного желтого золота с бриллиантами, а другой от Сhopard из розового золота с бриллиантами, на шее виднелась тонкая подвеска, а в ушах серьги с цветными камнями. Также Софи сделала легкий макияж, а волосы собрала в низкую прическу.

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Рядом с герцогиней была запечатлена принцесса Анна. Она, похоже, снова пришла в наряде из своего старинного гардероба. Принцесса была в жакете без воротника и с оранжевой окантовкой и такой же юбке, на плече у нее висела бежевая сумка, а также ей в тон были подобраны перчатки и туфли на каблуках.

Принцесса Анна и герцогиня Софи / © Getty Images

Напомним, недавно мы рассказывали о любимых модных повторах королевской принцессы.