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В оттенках бежевого: 74-летняя принцесса Анна пришла на мероприятие и пошутила о брате-короле
Известно, что между братом и сестрой очень тесная семейня связь.
Единственная дочь покойной королевы Елизаветы II — 74-летняя принцесса Анна — появилась на публике. Она посетила прием в Букингемском дворце, на котором собралось более 100 благотворительных организаций. Это был форум, в преддверии ее 75 дня рождения, который принцесса отпразднует аж 15 августа.
На мероприятии Анна выступила с речью и выслушала руководителей благотворительных организаций.
«Я здесь не потому, что это был мой выбор», — заявила королевская принцесса толпе, сообщает People. «Вы очень любезно попросили меня стать покровительницей ваших организаций, поэтому для меня большая честь видеть вас всех здесь».
Затем, вставив шутку о своем брате короле Чарльзе, она сказала: «Я хотела бы подчеркнуть, что нам очень повезло, что Его Величество разрешил нам использовать Букингемский дворец для этого мероприятия сегодня вечером — и я должна сказать, что это действительно помогает».
В тот день принцесса надела сдержанный наряд в бежевой гамме, который включал юбку ниже колен, жакет и платок. Также она надела золотую брошь и лаконичные серьги. Туфли и сумку Анна выбрала из черной кожи.