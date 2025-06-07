В оттенках бежевого: 74-летняя принцесса Анна пришла на мероприятие и пошутила о брате-короле

Принцесса Анна / © Getty Images

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Единственная дочь покойной королевы Елизаветы II — 74-летняя принцесса Анна — появилась на публике. Она посетила прием в Букингемском дворце, на котором собралось более 100 благотворительных организаций. Это был форум, в преддверии ее 75 дня рождения, который принцесса отпразднует аж 15 августа.

На мероприятии Анна выступила с речью и выслушала руководителей благотворительных организаций.

Принцесса Анна / © Getty Images

«Я здесь не потому, что это был мой выбор», — заявила королевская принцесса толпе, сообщает People. «Вы очень любезно попросили меня стать покровительницей ваших организаций, поэтому для меня большая честь видеть вас всех здесь».

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Затем, вставив шутку о своем брате короле Чарльзе, она сказала: «Я хотела бы подчеркнуть, что нам очень повезло, что Его Величество разрешил нам использовать Букингемский дворец для этого мероприятия сегодня вечером — и я должна сказать, что это действительно помогает».

В тот день принцесса надела сдержанный наряд в бежевой гамме, который включал юбку ниже колен, жакет и платок. Также она надела золотую брошь и лаконичные серьги. Туфли и сумку Анна выбрала из черной кожи.

Принцесса Анна / © Getty Images

Герцогиня Кембриджская и принцесса Анна / © Getty Images Принцесса Анна / © Getty Images Принцесса Анна / © Getty Images Принцесса Анна / © Getty Images Принцесса Анна с мужем и сыном / © Getty Images Принцесса Анна с родителями и братьями / © Getty Images Принцесса Анна с мамой Елизаветой / © Getty Images Принцесса Анна / © Getty Images Принцесса Анна / © Getty Images Принцесса Анна с внучками / © Getty Images Принцесса Анна, принцесса Диана и Елизавета Боуз-Лайон / © Getty Images Принцесса Анна и принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Анна на свадьбе / © Getty Images Принцесса Анна и королева Елизавета II / © Getty Images