"Стал" на учет через 2 года после смерти: погибшему воину из Ровно пришла повестка

Повестка погибшему военному

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Погибшему воину из Ровно Максиму Чудиновичу, отдавшему жизнь на фронте почти два года назад, ТЦК прислал повестку.

Об этом рассказала вдова Героя Валентина Чудинович.

По ее словам, повестка пришла 24 мая 2025 года. Максим погиб в июле 2023 года в Запорожье.

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«Пришла повестка Максиму, которая привела меня прямо в такое раздражение и злобу, что мат не хватит. На почте сказали, что не могут отдать мне повестку мужа, так как там указано „вручить лично“, и мне как жене при любых обстоятельствах отдать не могут», — рассказала жена погибшего военного.

Валентина решила идти в ТЦК. Там отстояла очередь с 8:45 до 11:30. На проходной ее заставили оставить телефон.

«Пришла я в кабинет, снова подождала очередь и в кабинете говорю, что хочу узнать причину, почему моему мужу пришла повестка. А мне сразу: „А почему он сам не пришел?“ У меня нервы не выдерживают, но я пока спокойно говорю и объясняю, что мой муж погиб еще в 2023 году (а мне так тяжело об этом говорить), — отмечает Валентина Чудинович.

Женщина узнала, что ее муж, погибший еще в 2023 году, каким-то образом «встал» на учет 17 апреля 2025 года.

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«Как он стал на учет, кто его и каким образом поставил на учет — неизвестно. Идем к руководству. Нет на месте. Надо ждать. Но пока я ждала, то с моими документами дама, которая меня принимала, пошла в отдел Резерва и сняла с учета Максима, но вопрос остается открытым. Зайдя в кабинет, общалась с капитаном, который ничего объяснить не может. На все мои вопросы отвечал что не знает или звоните на горячую линию. А его секретарша смотрела на меня, как на дуру. Да еще и ссорилась», — отмечает Валентина.

Жена отмечает, что после посещения ТЦК у нее резко ухудшилось здоровье.

«Вышла из кабинета — руки и ноги трясутся, а слезы потекли реками. Потому что я никто, зовут меня никак, и всем просто безразлично меня, мою дочь, на наши проблемы и чувства. Хочу, чтобы эта ситуация была известна на весь город, ведь мужчины нужны только тогда, когда они живы и здоровы, а женщины и дети со своими проблемами вообще никого не интересуют», — подытожила Валентина Чудинович.

Ровенский областной ТЦК и СП скандал пока не комментирует.

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Что известно о погибшем бойце Максиме Чудиновиче

Как рассказывало «Суспільне», нацгвардеец Максим Чудинович погиб в июле 2023 года на Запорожье. Тогда ему было всего 23 года. Военный некоторое время считалось пропавшим без вести. В ноябре 2023 г. ДНК-экспертиза подтвердила его смерть.

У него осталась жена и маленькая дочь Марьяна. «Марьянка, когда вырастет, спросит, где я был во время войны, а я же не скажу, что я сидел дома». Он хотел ее защищать там, на востоке», — рассказала вдова бойца.

© Суспільне

Ранее сообщалось, что в Киеве ТЦК направил повестку военному, потерявшему на фронте обе ноги.

Также в Киеве ТЦК отправил повестку умершему спортивному журналисту Артему Франкову.

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