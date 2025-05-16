В юбочном костюме и любимых очках: принцесса Анна сходила на выставку

Принцесса Анна / © Getty Images

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Анна появилась на мероприятии в клетчатом юбочном костюме, обута в кожаные туфли без каблуков и с красной кожаной сумкой на плече. Принцесса собрала волосы в фирменную прическу «улей», которую носит всегда, надела перчатки, а на лице у нее были любимые солнцезащитные очки от Adidas, которым уже более 15 лет. В ушах сверкали жемчужные серьги-гвоздики, а на шее золотое колье.

Принцесса Анна / © Getty Images

Напомним, на днях принцесса Анна посещала каретный парк для людей с ограниченными возможностями в аббатстве Форд в Чарде. Там она появилась в коротком сером пальто и синих джинсах-клеш, дополнив аутфит сапогами из замши, перчатками и синей сумкой, которую держала под мышкой. В тот день она также носила солнцезащитные очки от Adidas.

Принцесса Анна / © Getty Images

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