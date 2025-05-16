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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
11
Время на прочтение
1 мин

Энергетики ДТЭК попали под обстрел в Донецкой области

Энергетики компании ДТЭК попали под вражеский обстрел во время работы в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"Еще один тяжелый день для энергетиков Донетчины. Сегодня наши коллеги попали под обстрел. От взрыва FPV-дрона поврежден рабочий автомобиль. К счастью, энергетики не пострадали", - говорится в нем.

Отмечается, что энергетики приступают к работам на поврежденных обстрелами сетях только с разрешения военных и ГСЧС.

В то же время из-за продолжающихся боевых действий в любой момент в любом месте бригады могут оказаться под обстрелом.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский Украины вручил государственную награду – орден «За Мужество» ІІІ степени – семье погибшего энергетика ДТЭК Геннадия Мусатова.

Дата публикации
Количество просмотров
11
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