Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Донеччині

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл. Від вибуху FPV-дрону ушкоджена робоча автівка. На щастя, енергетики не постраждали", - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики розпочинають роботи на пошкоджених обстрілами мережах тільки з дозволу військових та ДСНС.

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Водночас через триваючі бойові дії у будь-який момент в будь-якому місці бригади можуть опинитися під обстрілом.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський України вручив державну нагороду — орден «За Мужність» ІІІ ступеня — родині загиблого енергетика ДТЕК Геннадія Мусатова.