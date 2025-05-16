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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
14
Час на прочитання
1 хв

Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Донеччині

Енергетики компанії ДТЕК потрапили під ворожий обстріл під час роботи в Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл. Від вибуху FPV-дрону ушкоджена робоча автівка. На щастя, енергетики не постраждали", - йдеться в ньому.

Зазначається, що енергетики розпочинають роботи на пошкоджених обстрілами мережах тільки з дозволу військових та ДСНС. 

Водночас через триваючі бойові дії у будь-який момент в будь-якому місці бригади можуть опинитися під обстрілом.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський України вручив державну нагороду — орден «За Мужність» ІІІ ступеня — родині загиблого енергетика ДТЕК Геннадія Мусатова.

Дата публікації
Кількість переглядів
14
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