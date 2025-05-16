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Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Донеччині
Енергетики компанії ДТЕК потрапили під ворожий обстріл під час роботи в Донецькій області.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
"Ще один важкий день для енергетиків Донеччини. Сьогодні наші колеги потрапили під обстріл. Від вибуху FPV-дрону ушкоджена робоча автівка. На щастя, енергетики не постраждали", - йдеться в ньому.
Зазначається, що енергетики розпочинають роботи на пошкоджених обстрілами мережах тільки з дозволу військових та ДСНС.
Водночас через триваючі бойові дії у будь-який момент в будь-якому місці бригади можуть опинитися під обстрілом.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський України вручив державну нагороду — орден «За Мужність» ІІІ ступеня — родині загиблого енергетика ДТЕК Геннадія Мусатова.