Трамп ответил, готовы ли США продать Украине системы Patriot

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Однако отметил, что не знает, предоставят ли США деньги Украине для защиты.

Его заявление прозвучало после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июня.

Корреспондент BBC спросила готовы ли США продавать Украине системы Patriot. Трамп задал ей ряд вопросов о ее жизни и о ее муже, который, по ее словам, является украинским солдатом.

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- Вы сейчас живете в Украине? — спросил Трамп.

- Мой муж там, а я с детьми — в Варшаве. Он хотел, чтобы я была там, — ответила журналистка.

- Ваш муж солдат?

- Да, — ответила журналистка.

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- Он сейчас там? — спросил Трамп.

- Да, — отметила корреспондентка.

- Ого, это тяжело, — отреагировал Трамп.

«Позвольте мне сказать вам, что они (Украина, — Ред.) действительно хотят получить противоракетные ракеты, так называемые „Patriot“. И мы посмотрим, сможем ли мы их предоставить. Вы знаете, их очень трудно достать. Они нужны и нам. Мы поставляли их Израилю. И они очень эффективны, на 100 процентов эффективны. Трудно поверить, насколько эффективны. И они хотят их больше всего на свете, как вы, наверное, знаете», — добавил президент США.

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Трамп пожелал женщине удачи и попросил передать приветствие ее мужу: «Я вижу, что это вас очень расстраивает».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна имеет деньги на дополнительные системы Patriot. Однако для этого нужно согласование президента США Дональда Трампа.