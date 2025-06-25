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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Как вырастить вкусные помидоры: секреты опытного садовода

Томаты — любимые плоды каждого огородника, но чтобы они радовали урожаем, важно знать правильные тонкости посадки.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Секреты выращивания вкусных помидор

Секреты выращивания вкусных помидор / © Associated Press

Известный британский садовод Jamie Walton поделился со своими читателями проверенным методом выращивания томатов, который сочетает органический подход, знание информации о почвах, профилактику вредителей и магию компаньонов.

Подготовка грядки

  • Оптимальное расстояние между растениями. Jamie советует сажать томаты на расстоянии примерно 45 см друг от друга. Это обеспечивает хорошую вентиляцию, предотвращает появление грибковых заболеваний и дает каждому кусту достаточно пространства для роста.

  • Глубокая лунка с плодородным «кармашком». Перед посадкой выкапывается глубокая ямка, на дно которой закладывается свежий компост. Это создает «улучшенную зону питания» для корней, которая обеспечивает стартовый рост и развитие.

Минимизация стресса

  • Полив в лунку . Чтобы избежать пересыхания корней после пересадки, обязательно полейте лунку перед посадкой.

  • Прочная поддержка с первого дня. Садовник использует прочную садовую веревку, которую он завязывает петелькой и помещает под корневой ком. Это позволяет впоследствии легко подвязывать стебель, когда куст начнет расти.

  • Удаление нижних ли стьев. Обязательно оборвите нижние листья, чтобы они не касались почвы. Это уменьшает риск заражения болезнями.

  • Сажайте «вглубь». Томаты хорошо развивают дополнительные корни по всей длине стебля, поэтому более глубокая посадка — залог крепкого куста.

Завершение посадки

  • Засыпка компостом. После размещения растения, пространство вокруг заполняется свежим компостом, а поверхность почвы формируется в виде небольшой миски — это позволяет воде не стекать, а проникать прямо к корням.

  • Мульчирование соломой. Jamie использует органическую солому, чтобы сохранить влагу, уменьшить перегрев и остановить рост сорняков.

Растения-компаньоны

Jamie Walton активно использует компанейское садоводство — принцип, когда соседние растения приносят пользу друг другу.

Бархатцы:

  • Отпугивают вредителей

  • Привлекают полезных хищных насекомых

  • Добавляют цвета и красоты

Базилик:

  • Отпугивает тлю и белую муху

  • Усиливает вкус помидоров

Кустовая французская фасоль:

  • Фиксирует азот в почве, подпитывает томаты естественным способом

Сладкий алиссум:

  • Ароматное растение, которое привлекает насекомых-опылителей и энтомофагов (полезных хищников)

Лук-слизун или шнитт-лук:

  • Отпугивает паутинного клеща и других вредителей

Это не только пример природного баланса, но и напоминание о том, что уход за растениями может быть простым, органическим и одновременно эстетичным. Даже в небольшом саду или на даче вы можете применить эти советы и наслаждаться ароматными, экологически чистыми томатами.

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