Как опылить помидоры вручную и с помощью электрической зубной щетки: секреты садовода

Как опылить помидоры вручную

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Если вы выращиваете томаты в саду или на огороде, природа работает на вас, но если вы решили вырастить их на подоконнике или балконе, куда не так легко добраться насекомым, то не было бы лишним опылить ваше растение вручную, чтобы быть уверенными, что оно даст плоды.

На канале Some Room to Grow вышло видео, в котором Greg Wolgast рассказал о простом методе ручного опыления, который вы легко можете сделать и не беспокоиться по поводу следующего урожая.

Цветок томата состоит из:

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Чашелистик;

Лепесток;

Завязь;

Тычинка;

Пыльца;

Столбик (стержень);

Рыльце.

Этот цветок обычно называют идеальным, ведь он имеет сразу мужскую и женскую частицы. Пыльца прикрепляется к рыльцу, перемещается через стержень к завязи. Таким образом цветок опыляется и мы получаем плоды томата.

Это определённым образом отличается от опыления кабачка, ведь у этого растения есть женские и мужские цветы. Мужские цветы цветут отдельно, а вот женские растут из небольшого плода, так что для того, чтобы опылить кабачок или цуккини надо, чтобы два цветка были раскрыты и с помощью маленькой кисточки или ушной палочки перенести пыльцу с цветка на цветок.

Так что по сравнению с кабачком, у томата все гораздо проще, все что нужно и один из самых простых методов – с помощью пальцев слегка постучать по цветку у его основания. Это можно делать каждый день по несколько раз и, как говорит Greg, эта хитрость дает фантастические результаты, у вас будут отличные плоды с гарантией в 100%. Делайте это систематически, как только бутоны открылись.

Еще один интересный ручной вариант опыления можно сделать с помощью электрической зубной щетки. Все что нужно, это включить щётку и коснуться ею цветов, путем вибрации будет происходить опыление и, возможно, это удобнее, чем бить пальцем по каждому цветочку. Очень многие садоводы используют именно этот метод и считают его самым эффективным.

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В принципе, если у вас небольшая помидорная плантация, а всего несколько кустов, то метода с пальцем должно быть достаточно. То есть не нужно специально покупать щётку или можете попытаться заменить ее чем-нибудь, что найдете в доме.

Кстати, недавно мы писали о том, что " Томаты любят пиво "

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