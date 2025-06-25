Фейковые "Резерв+" и "Действие": СБУ разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации

В Украине подрабатывали «Резерв+» и «Действие» / © Национальная полиция Украины

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Полиция и СБУ раскрыли и остановили группу жуликов, которые помогали людям уклоняться от мобилизации. Их схема действовала в Черкасской, Киевской и Житомирской областях. Злоумышленники разрабатывали и продавали поддельные документы и фейковые мобильные приложения «Резерв+» и «Действие», зарабатывая до 300 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Детали преступной схемы

Следователи установили, что пять человек организовали онлайн-продажу подделок. Двое из них, из Житомирской области, делали фальшивые версии приложений «Резерв+» и «Действие». Через них они вносили личные данные и фото в кабинеты военнообязанных, добавляя туда фальшивые «печати». Эти поддельные программы распространялись через специальные Telegram-боты, которые давали ссылку для загрузки на телефоны.

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Три других сообщников из Черкасской области продавали эти фальшивые приложения и различные поддельные документы. Среди них: временные удостоверения для военнообязанных, справки о прохождении медкомиссии (ВЛК) и бумаги о «броне» от Минэкономики. Для этого они обустроили небольшую типографию на территории частного СТО. К тому же эти мошенники делали своих «клиентов» якобы военными, выдавая им фальшивые бронированные удостоверения (БРки) и отпускные билеты из воинских частей.

Масштабы и наказания

По оперативным данным, услугами мошенников воспользовались более тысячи мужчин. За «оформление» одного человека дельцы получали до 7 тысяч долларов.

В результате комплексных мероприятий, проведённых на территории трех областей, правоохранители собрали безоговорочные доказательства. Один из организаторов схемы уже сообщен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенных по предварительному сговору группой лиц).

Решается вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам дела под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры. Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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Напомним, в Харькове в конце прошлой недели сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину, уже несколько лет исключенного из военного учета. Мужчина скрылся, выпрыгнув в окно с третьего этажа, а его адвокат заявил, что работники ТЦК сломали ему ногу.