Россия накапливает ракеты: в ЦПД предупредили об угрозе

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко / © из соцсетей

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Россия отошла от стратегии массированных обстрелов. Для атак по Украине россияне фактически заменили крылатые ракеты «Шахедами» и другими БПЛА, чтобы накопить оружие для будущих ударов по странам ЕС.

Об этом сказал «24 каналу» руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Конечно, у врага осталась стратегическая авиация, хотя и была перебазирована несколько дальше. Но она оставляет за собой возможности совершать массированные обстрелы. Хотя враг отошел от этой стратегии. Он заменил крылатые ракеты Шахедами и дронами Герань и определенными обманками», — сказал Коваленко.

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Он пояснил, что россияне преимущественно делают ставку именно на БПЛА, а ракеты накапливают.

«Не исключено, что враг накапливает ракеты для потенциального столкновения с Европой — странами Балтии через 4-6 лет. Нельзя этого исключать. К сожалению, сейчас все идет к тому, что это станет реальностью», — добавил Коваленко.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Гааге 25 июня заявил о готовности рассмотреть вопрос поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Однако отметил, что не знает предоставит ли США деньги Украине для защиты.

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