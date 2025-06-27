ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
41k
Время на прочтение
1 мин

Россия ночью атаковала Украину ракетами «Калибр»

Удары были нанесены из акватории Черного моря.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Россия атаковала Украину «Калибрамы»

Россия атаковала Украину «Калибрамы»

Россия в ночь на 27 июня атаковала Украину крылатыми ракетами типа «Калибр».

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Ракеты были носителями морского базирования из акватории Черного моря.

Сообщается, что часть ракет атаковала Днепропетровщину, а также Киевскую область, а также Староконстантинов в Хмельницкой области.

Жители Днепропетровщины и Хмельнитчины сообщают, что ночью в области прогремели взрывы.

Ранее сообщалось, что Российские захватчики в ночь на 27 июня атаковали Украину ракетами «Кинжал».

Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 27 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie