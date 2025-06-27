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Россия ночью атаковала Украину ракетами «Калибр»
Удары были нанесены из акватории Черного моря.
Россия в ночь на 27 июня атаковала Украину крылатыми ракетами типа «Калибр».
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Ракеты были носителями морского базирования из акватории Черного моря.
Сообщается, что часть ракет атаковала Днепропетровщину, а также Киевскую область, а также Староконстантинов в Хмельницкой области.
Жители Днепропетровщины и Хмельнитчины сообщают, что ночью в области прогремели взрывы.
Ранее сообщалось, что Российские захватчики в ночь на 27 июня атаковали Украину ракетами «Кинжал».
Мы ранее информировали, что в Киеве в ночь на 27 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.