Кремль / © Associated Press

Реклама

Несмотря на продемонстрированное единство Североатлантического союза во время недавнего саммита НАТО, Россия может готовиться к совершенно иному формату ведения войны.

Такое мнение высказал политтехнолог Тарас Загородний в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

По его словам, диктатор Путин не боится силы НАТО, ведь Кремль делает ставку на асимметричные действия, к которым Запад может оказаться не готов.

Реклама

«Чего не видел, а кого бояться там? Они готовятся к старой войне», — отметил эксперт, имея в виду традиционное представление Североатлантического союза об угрозах. По его мнению, реальная опасность заключается в массовом использовании дронов.

«200 „Шахедов“ залетает, куда они будут бить? Или, например, сухогруз идет по Балтийскому морю, открывается палуба — оттуда вылетают 10 тысяч дронов и „долбят“ какую-то страну. Сухогруз, конечно, панамский», — добавил он.

Комментируя громкие заявления экспрезидента США Дональда Трампа о том, что Россия якобы не решится атаковать НАТО, пока он у власти, Загородний ответил сдержанно:

«Подставит или не подставит — это такие разговоры».

Реклама

Эксперт добавил, что ситуация может измениться при давлении со стороны Китая.

«Когда прижмут, то они могут разное сделать. Китай может вынудить Россию это сделать. Китаю выгодно показать, что США ненадежный союзник», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Россия может готовиться к потенциальному конфликту с НАТО, создавая условия для агрессии против стран, ранее входивших в СССР, но не являющихся членами Альянса.

Мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине военную помощь через систему вкладов в НАТО вместо традиционных отдельных пакетов финансирования.

Реклама