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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала Украину ракетами «Кинжал»: где раздались взрывы

Российские войска атаковали Украину аэробалистическими ракетами типа «Кинжал».

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Россия атаковали Украину "Кинжалами"

Россия атаковали Украину «Кинжалами» / © kremlin.ru

Российские захватчики в ночь на 27 июня атаковали Украину ракетами «Кинжал».

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что пуски анкет совершили два борта МиГ-31К.

«Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома „Саваслейка“ (Нижнегородская область РФ)», — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщили, что под атакой находился город Староконстантинов в Хмельницкой области. Местные жители сообщили о взрывах.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 27 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 27 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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