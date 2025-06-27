Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал»: де пролунали вибухи

Росія атакували Україну «Кинджалами» / © kremlin.ru

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Російські загарбники в ніч проти 27 червня атакували Україну ракетами «Кинджал».

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що пуски анкет здійснили два борти МіГ-31К.

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«Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому „Саваслейка“ (Нижньогородська область РФ)», — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомили, що під атакою було місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Місцеві жителі повідомили про вибухи.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 27 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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