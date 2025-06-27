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Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал»: де пролунали вибухи
Російські війська атакували Україну аеробалістичними ракетами типу «Кинджал».
Російські загарбники в ніч проти 27 червня атакували Україну ракетами «Кинджал».
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що пуски анкет здійснили два борти МіГ-31К.
«Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому „Саваслейка“ (Нижньогородська область РФ)», — йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали повідомили, що під атакою було місто Старокостянтинів на Хмельниччині. Місцеві жителі повідомили про вибухи.
Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 27 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 27 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.