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Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 27 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.
група ударних БпЛА на сході Сумщини — курсом на Полтавщину.
група БпЛА на півночі Сумщини — курсом на Чернігівщину.
група БпЛА на Чернігівщині — в напрямку Київщини.
ударні БпЛА на Київщині — курсом на Житомирщину.
БпЛА на сході Полтавщини — курсом на Черкащину.
ударні БпЛА на півночі Черкащини — курсом на Київщину.
ворожі ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на Миколаївщину.
група БпЛА на сході Миколаївщини — в напрямку Кіровоградщини.
група БпЛА на півдні Миколаївщини — курсом на північ.
БпЛА на Харківщині — курсом на південь.
Київ — ударні БпЛА в напрямку міста зі сходу.
Нова група ворожих БпЛА на Миколаївщині — в північно-західному напрямку.
Нова група ударних БпЛА на Сумщині — в південно-західному напрямку.
БпЛА на заході Кіровоградщини — в напрямку Вінниччини.
Раніше повідомлялося, що темпи виробництва «шахедів» у Росії складають близько 170 одиниць на добу.
Ми раніше інформували, що Росія запускає модернізовані дрони — удосконалені «Шахеди» мають посилену боєголовку та можливості автономного наведення.