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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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6744
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Росія атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 27 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півночі та півдня.

  • група ударних БпЛА на сході Сумщини — курсом на Полтавщину.

  • група БпЛА на півночі Сумщини — курсом на Чернігівщину.

  • група БпЛА на Чернігівщині — в напрямку Київщини.

  • ударні БпЛА на Київщині — курсом на Житомирщину.

  • БпЛА на сході Полтавщини — курсом на Черкащину.

  • ударні БпЛА на півночі Черкащини — курсом на Київщину.

  • ворожі ударні БпЛА на сході Дніпропетровщини — курсом на Миколаївщину.

  • група БпЛА на сході Миколаївщини — в напрямку Кіровоградщини.

  • група БпЛА на півдні Миколаївщини — курсом на північ.

  • БпЛА на Харківщині — курсом на південь.

  • Київ — ударні БпЛА в напрямку міста зі сходу.

  • Нова група ворожих БпЛА на Миколаївщині — в північно-західному напрямку.

  • Нова група ударних БпЛА на Сумщині — в південно-західному напрямку.

  • БпЛА на заході Кіровоградщини — в напрямку Вінниччини.

Раніше повідомлялося, що темпи виробництва «шахедів» у Росії складають близько 170 одиниць на добу.

Ми раніше інформували, що Росія запускає модернізовані дрони — удосконалені «Шахеди» мають посилену боєголовку та можливості автономного наведення.

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