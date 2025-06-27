Ізраїль готовий до миру у Секторі Гази після війни з Іраном

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу / © Associated Press

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У четвер, 26 червня, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що результати війни з Іраном відкривають можливості для миру, які його країна не повинна втрачати.

Про це повідомляє Reuters.

«Ця перемога відкриває можливість для різкого розширення мирних угод. Ми працюємо над цим з ентузіазмом», – заявив Нетаньягу.

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Того ж дня видання Israel Hayom з посиланням на анонімне джерело повідомило, що Нетаньягу та президент США Дональд Трамп цього тижня під час телефонної розмови домовилися про швидке припинення війни в Секторі Гази, можливо, протягом двох тижнів.

У ізраїльському виданні стверджують, що домовленість може включати розширення Авраамських угод з арабськими сусідами Ізраїлю, включаючи Саудівську Аравію та Сирію.

Припинення вогню між Ізраїлем та Іраном , укладене за посередництва США та оголошене Трампом, посилило надії палестинців на завершення понад 20 місяців війни в Газі, яка значно спустошила територію та призвела до переміщення більшості її мешканців, що спричинило повсюдний голод.

У неділю Нетаньягу заявив, що як тільки Іран буде ослаблений, він очікує, що більше країн приєднаються до Авраамських угод.

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«Ми зламали Вісь. Це величезна зміна, і статус Ізраїлю зростає не лише на Близькому Сході, а й у світі. Це тектонічний зсув. Ми побачимо світле нове майбутнє, безпеку, процвітання, надію та мир», – наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що конфлікт між Іраном та Ізраїлем вичерпався.

Водночас верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своєму відеозверненні заявив, що його країна «розгромила» Ізраїль і дала «гучного ляпаса Америці».