Израиль готов к миру в Секторе Газа после войны с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / © Associated Press

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В четверг, 26 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что результаты войны с Ираном открывают возможности для мира, которые его страна не должна терять.

Об этом сообщает Reuters.

«Эта победа открывает возможность для резкого расширения мирных соглашений. Мы работаем над этим с энтузиазмом», — заявил Нетаньяху.

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В тот же день издание Israel Hayom со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Нетаньяху и президент США Дональд Трамп на этой неделе во время телефонного разговора договорились о скором прекращении войны в Секторе Газа, возможно, в течение двух недель.

В израильском издании утверждают, что договоренность может включать расширение Авраамских соглашений с арабскими соседями Израиля, включая Саудовскую Аравию и Сирию.

Прекращение огня между Израилем и Ираном, заключенное при посредничестве США и объявленное Трампом, усилило надежды палестинцев на завершение более 20 месяцев войны в Газе, которая значительно опустошила территорию и привела к перемещению большинства ее жителей, что повлекло повсеместный голод.

В воскресенье Нетаньяху заявил, что как только Иран будет ослаблен, он ожидает, что больше стран присоединятся к Авраамским соглашениям.

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«Мы сломали Ось. Это огромное изменение, и статус Израиля растет не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Это тектонический сдвиг. Мы увидим светлое новое будущее, безопасность, процветание, надежду и мир», — подчеркнул премьер-министр Израиля.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Ираном и Израилем исчерпался

В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем видеообращении заявил, что его страна «разгромила» Израиль и дала «громкую пощечину Америке»