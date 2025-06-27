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Израиль готов к миру в Секторе Газа после войны с Ираном
Израильское издание утверждает, что премьер Израиля и президент США договорились о скором прекращении огня.
В четверг, 26 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что результаты войны с Ираном открывают возможности для мира, которые его страна не должна терять.
Об этом сообщает Reuters.
«Эта победа открывает возможность для резкого расширения мирных соглашений. Мы работаем над этим с энтузиазмом», — заявил Нетаньяху.
В тот же день издание Israel Hayom со ссылкой на анонимный источник сообщило, что Нетаньяху и президент США Дональд Трамп на этой неделе во время телефонного разговора договорились о скором прекращении войны в Секторе Газа, возможно, в течение двух недель.
В израильском издании утверждают, что договоренность может включать расширение Авраамских соглашений с арабскими соседями Израиля, включая Саудовскую Аравию и Сирию.
Прекращение огня между Израилем и Ираном, заключенное при посредничестве США и объявленное Трампом, усилило надежды палестинцев на завершение более 20 месяцев войны в Газе, которая значительно опустошила территорию и привела к перемещению большинства ее жителей, что повлекло повсеместный голод.
В воскресенье Нетаньяху заявил, что как только Иран будет ослаблен, он ожидает, что больше стран присоединятся к Авраамским соглашениям.
«Мы сломали Ось. Это огромное изменение, и статус Израиля растет не только на Ближнем Востоке, но и в мире. Это тектонический сдвиг. Мы увидим светлое новое будущее, безопасность, процветание, надежду и мир», — подчеркнул премьер-министр Израиля.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Ираном и Израилем исчерпался
В то же время верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем видеообращении заявил, что его страна «разгромила» Израиль и дала «громкую пощечину Америке»