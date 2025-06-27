Україна може отримати системи Patriot з Ізраїлю: що відомо

За неофіційними даними Трамп погодив передавання Україні Patriot з Ізраїлю

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За неофіційною інформацією, Сполучені Штати Америки можуть передати Україні п’ять зенітно-ракетних комплексів Patriot, які раніше перебували на озброєнні в Ізраїлі. Ці системи наразі модернізуються і, ймовірно, будуть передані безоплатно.

Про це повідомив голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк в ефірі «Новини.LIVE».

«В мене є така неофіційна інформація. Ви хотіли сенсацію, я вам видав», — завив Романюк, говорячи про можливе надання Україні ЗРК Patriot.

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Він додав, що отримав неофіційну інформацію, згідно з якою президент США Дональд Трамп нібито погодив питання виділення Україні п’яти батарей ЗРК Patriot. Ці комплекси вже були демонтовані з Ізраїлю, де вони експлуатувалися протягом 30 років, та відправлені до Польщі та Америки.

«Це, ймовірно, ті системи, про які раніше казали, що Ізраїль передав їх Україні, а він нам не передав», — уточнив Романюк.

Наразі ці системи проходять ремонт, реставрацію та модернізацію в США, зокрема отримують нову електроніку.

За словами Романюка, передача цих систем Україні, швидше за все, буде безоплатною. Він навів приклад, що американці безкоштовно передали Patriot Ізраїлю після війни в Іраку проти Кувейту у 1990-х роках, і не стали повертати їх назад до Америки. Романюк наголосив, що йдеться саме про п’ять повноцінних зенітно-ракетних батарей Patriot, а не окремі установки.

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«Це така своєрідна „військова таємниця“, яку я вам оприлюднив», — підсумував Юрій Романюк.

Нагадаємо, Ізраїль заперечив передавання Україні ЗРК Patriot. В МЗС Ізраїлю заявили, що слова посла Міхаеля Бродського «не відповідають дійсності».