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- Війна
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Росія може готуватися до нової форми війни — експерт
Попри консолідовану позицію НАТО, Росія може розглядати зовсім іншу тактику ведення бойових дій.
Попри продемонстровану єдність Альянсу під час нещодавнього саміту НАТО, Росія може готуватися до абсолютно іншого формату ведення війни.
Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.
За його словами, диктатор Путін не боїться сили НАТО, адже Кремль робить ставку на асиметричні дії, до яких Захід може виявитися не готовим.
«Чого не бачив, а кого боятися там? Вони готуються до старої війни», — зазначив експерт, маючи на увазі традиційне уявлення Альянсу про загрози. На його думку, реальна небезпека полягає у масовому використанні дронів.
«200 „Шахедів“ залітає, куди вони бити будуть? Або, наприклад, суховантаж іде по Балтійському морю, відкривається палуба — звідти вилітають 10 тисяч дронів і „довблять“ якусь країну. Суховантаж, звичайно, панамський», — додав він.
Коментуючи гучні заяви експрезидента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито не наважиться атакувати НАТО, поки він при владі, Загородній відповів стримано:
«Підставить чи не підставить — то такі розмови».
Експерт додав, що ситуація може змінитися в разі тиску з боку Китаю.
«Коли притиснуть, то вони можуть різне зробити. Китай може змусити Росію це зробити. Китаю вигідно показати, що США — ненадійний союзник», — підсумував він.
Раніше повідомлялося, що Росія може готуватися до потенційного конфлікту з НАТО, створюючи умови для агресії проти країн, що раніше входили до СРСР, але не є членами Альянсу.
Ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні військову допомогу через систему внесків до НАТО, замість традиційних окремих пакетів фінансування.