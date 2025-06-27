Кремль / © Associated Press

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Попри продемонстровану єдність Альянсу під час нещодавнього саміту НАТО, Росія може готуватися до абсолютно іншого формату ведення війни.

Таку думку висловив політтехнолог Тарас Загородній в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна.

За його словами, диктатор Путін не боїться сили НАТО, адже Кремль робить ставку на асиметричні дії, до яких Захід може виявитися не готовим.

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«Чого не бачив, а кого боятися там? Вони готуються до старої війни», — зазначив експерт, маючи на увазі традиційне уявлення Альянсу про загрози. На його думку, реальна небезпека полягає у масовому використанні дронів.

«200 „Шахедів“ залітає, куди вони бити будуть? Або, наприклад, суховантаж іде по Балтійському морю, відкривається палуба — звідти вилітають 10 тисяч дронів і „довблять“ якусь країну. Суховантаж, звичайно, панамський», — додав він.

Коментуючи гучні заяви експрезидента США Дональда Трампа про те, що Росія нібито не наважиться атакувати НАТО, поки він при владі, Загородній відповів стримано:

«Підставить чи не підставить — то такі розмови».

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Експерт додав, що ситуація може змінитися в разі тиску з боку Китаю.

«Коли притиснуть, то вони можуть різне зробити. Китай може змусити Росію це зробити. Китаю вигідно показати, що США — ненадійний союзник», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Росія може готуватися до потенційного конфлікту з НАТО, створюючи умови для агресії проти країн, що раніше входили до СРСР, але не є членами Альянсу.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки можуть надати Україні військову допомогу через систему внесків до НАТО, замість традиційних окремих пакетів фінансування.

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