США та Китай уклали торговельну угоду / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки уклали торговельну угоду з Китаєм та планують підписати аналогічний договір з Індією.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі 26 червня.

«Ми щойно підписали угоду з Китаєм», — повідомив Трамп.

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Він також уточнив, що подібну торговельну угоду США мають намір укласти з Індією найближчим часом.

Водночас американський президент зазначив, що Вашингтон не обов’язково буде домовлятися з усіма країнами.

«Окремим країнам просто буде надіслано повідомлення: тепер ви платите мита 25–45%», — заявив Трамп.

За його словами, це «простий спосіб» вплинути на партнерів, утім його команда, як він підкреслив, віддає перевагу перемовинам.

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«Мої люди не хочуть діяти так. Вони прагнуть укласти більше угод, ніж я б зробив», — додав президент США.

Раніше повідомлялося, що у межах угоди про надра Україна схвалила перші кроки до залучення приватних інвесторів для розробки великого державного родовища літію.

Ми раніше інформували, що Китай категорично спростовує інформацію про те, що він постачав зброю будь-якій стороні конфлікту в Україні.