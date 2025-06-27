США и Китай заключили торговое соглашение / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки заключили торговое соглашение с Китаем и планируют заключить аналогичный договор с Индией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме 26 июня.

«Мы только что подписали соглашение с Китаем», — сообщил Трамп.

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Он также уточнил, что подобное торговое соглашение США намерено заключить с Индией в ближайшее время.

В то же время, американский президент отметил, что Вашингтон не обязательно будет договариваться со всеми странами.

«Отдельным странам просто будет отправлено сообщение: теперь вы платите пошлины 25-45%», — заявил Трамп.

По его словам, это «простой способ» повлиять на партнеров, однако его команда, как он подчеркнул, предпочитает переговоры.

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«Мои люди не хотят поступать так. Они стремятся заключить больше сделок, чем я бы сделал», — добавил президент США.

Ранее сообщалось, что в рамках соглашения о недрах Украина одобрила первые шаги к привлечению частных инвесторов для разработки крупного государственного месторождения лития.

Мы ранее информировали, что Китай категорически опровергает информацию о том, что он снабжал оружие любой стороной конфликта в Украине.