Вночі у Рівненській області сталися вибухи: що відомо

Вибух.

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Вночі проти 27 червня у Рівненській області сталися вибухи. У регіоні було знищено ворожу повітряну ціль.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

“За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. На місці працюють представники Сил оборони та інших служб”. - наголосив чиновник.

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Зауважимо, вночі у Рівненській області сирени лунали двічі: 00:59 - 04:24, а також - 04:38 - 05:13 через зліт МіГів, а також - через загрозу безпілотників.

Як повідомлялося, зранку 27 червня на Хмельниччині знову лунали вибухи. Гучно в регіоні було і посеред ночі.

Вночі РФ здійснила ракетний удар по Україні безпілотниками та ракетами. Зокрема, Росія атакувала ракетами “Кинджал” та “Калібр”. Зокрема, аеробалістичні цілі запускали у напрямку Хмельниччини.

Дата публікації 16:36, 25.06.25 Кількість переглядів 511 У Дніпрі дитину не пустили сховатись під час повітряної загрози