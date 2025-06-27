Іран розкрив реальні наслідки атаки США на їхні ядерні об'єкти

Іранський ядерний об'єкт. / © Associated Press

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Удари Сполучених Штатів Америки по ядерних об'єктах Ірану завдали “значної та серйозної” шкоди.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив в інтерв’ю державному каналу IRINN, пише CNN.

“Мушу сказати, що збитки значні та серйозні, але чи повинні інспектори МАГАТЕ приїхати та бути повністю проінформованими – це рішення, яке має бути ухвалене відповідно до закону парламенту”, - наголосив міністр.

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Зауважимо, заяви Арагчі пролунали на тлі того, як Тегеран схвалював законопроєкт, який призупиняє співпрацю з органом ООН щодо нагляду за ядерною енергетикою - МАГАТЕ.

Окрім того, наголошує політик, Тегеран не планує відновлювати переговори щодо ядерної програми зі Сполученими Штатами, адже вони “зрадили перемовини посеред процесу”.

Заяви США

Міністр оборони США Піт Гегсет повторив твердження адміністрації Трампа про те, що їхні удари по іранських ядерних об'єктах "знищили" ядерну програму країни. Твердження про те, що об'єкти були “знищені”, ґрунтувалося на можливостях використаної зброї, наголосив керівник Пентагону.

За словами очільника Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна, скинуті 30 000-фунтові бомби “спрацювали належним чином, тобто вибухнули”.

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Удари по іранських ядерних об'єктах у Фордо, Ісфахані та Натанзі Дональд Трамп назвав “одними з найуспішніших військових ударів в історії”. Він порівняв американські удари по Ірану з застосуванням ядерних бомб у Японії.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав іранський народ з “перемогою над США” та заявив, що Тегеран дав “ляпаса Америці”. За його словами, США “не змогли багато чого досягти”, коли завдали удару по ядерних об'єктах країни. Мовляв, усі заяви Вашингтона про успішність атаки перебільшені.

Дата публікації 13:11, 25.06.25 Кількість переглядів 97 Трамп назвав Іран та Ізраїль "дітьми на подвір'ї"