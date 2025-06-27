Иран раскрыл реальные последствия атаки США на их ядерные объекты

Иранский ядерный объект. / © Associated Press

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Удары Соединенных Штатов Америки по ядерным объектам Ирана нанесли "значительный и серьезный" ущерб.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью государственному каналу IRINN, пишет CNN.

"Должен сказать, что ущерб значительный и серьезный, но должны ли инспекторы МАГАТЭ приехать и быть полностью проинформированными - это решение, которое должно быть принято в соответствии с законом парламента", - подчеркнул министр.

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Заметим, заявления Арагчи прозвучали на фоне того, как Тегеран одобрял законопроект, приостанавливающий сотрудничество с органом ООН по надзору за ядерной энергетикой – МАГАТЭ.

Кроме того, отмечает политик, Тегеран не планирует возобновлять переговоры по ядерной программе с Соединенными Штатами, ведь они "предали переговоры посреди процесса".

Заявления США

Министр обороны США Пит Гегсет повторил утверждение администрации Трампа о том, что их удары по иранским ядерным объектам "уничтожили" ядерную программу страны.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, сброшенные 30 000-фунтовые бомбы "сработали должным образом, то есть взорвались".

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Удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахани и Натанге Дональд Трамп назвал "одними из самых успешных военных ударов в истории". Он сравнил американские удары по Ирану с применением ядерных бомб в Японии.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с "победой над США" и заявил, что Тегеран дал "пощечину Америке". По его словам, США "не смогли многого достичь", когда нанесли удар по ядерным объектам страны. Мол, все заявления Вашингтона об успешности атаки преувеличены.

Дата публикации 13:11, 25.06.25 Количество просмотров 97 Трамп назвал Иран и Израиль "детьми во дворе"