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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Иран раскрыл реальные последствия атаки США на их ядерные объекты

Вашингтон отмечает, что их удары по иранским объектам "уничтожили" ядерную программу страны.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Иранский ядерный объект.

Иранский ядерный объект. / © Associated Press

Удары Соединенных Штатов Америки по ядерным объектам Ирана нанесли "значительный и серьезный" ущерб.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью государственному каналу IRINN, пишет CNN.

"Должен сказать, что ущерб значительный и серьезный, но должны ли инспекторы МАГАТЭ приехать и быть полностью проинформированными - это решение, которое должно быть принято в соответствии с законом парламента", - подчеркнул министр.

Заметим, заявления Арагчи прозвучали на фоне того, как Тегеран одобрял законопроект, приостанавливающий сотрудничество с органом ООН по надзору за ядерной энергетикой – МАГАТЭ.

Кроме того, отмечает политик, Тегеран не планирует возобновлять переговоры по ядерной программе с Соединенными Штатами, ведь они "предали переговоры посреди процесса".

Заявления США

Министр обороны США Пит Гегсет повторил утверждение администрации Трампа о том, что их удары по иранским ядерным объектам "уничтожили" ядерную программу страны.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, сброшенные 30 000-фунтовые бомбы "сработали должным образом, то есть взорвались".

Удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Исфахани и Натанге Дональд Трамп назвал "одними из самых успешных военных ударов в истории". Он сравнил американские удары по Ирану с применением ядерных бомб в Японии.

Напомним, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с "победой над США" и заявил, что Тегеран дал "пощечину Америке". По его словам, США "не смогли многого достичь", когда нанесли удар по ядерным объектам страны. Мол, все заявления Вашингтона об успешности атаки преувеличены.

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