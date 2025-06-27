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Центр Львова остался без воды — что произошло
Во Львове произошла авария на магистральном водопроводе. Из-за утечки воды часть города осталась без водоснабжения.
Во Львове жители Железнодорожного и Шевченковского районов остались без водоснабжения из-за аварийной утечки воды на магистральном водопроводе в селе Домажир Ивано-Франковской громады.
О ситуации сообщили во Львовском городском совете.
«Ремонтные работы на магистральном водопроводе продолжаются — ситуация усложнилась из-за подтопления. В течение ночи ремонтные бригады работали над ликвидацией масштабной утечки на водопроводе, однако добраться до места повреждения не удалось», — говорится в сообщении.
Известно, что объект подтапливает как вода из трубы, так и вода из реки, что значительно усложняет доступ и выполнение работ.
К ликвидации последствий аварии была привлечена дополнительная техника. Кроме того, в Ратуше уже формируется график подвоза воды автоцистернами.
Ранее сообщалось, что в Донецке прекратили водоснабжение.