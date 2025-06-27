Центр Львова остался без воды — что произошло

Часть города осталась без водоснабжения / © Associated Press

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Во Львове жители Железнодорожного и Шевченковского районов остались без водоснабжения из-за аварийной утечки воды на магистральном водопроводе в селе Домажир Ивано-Франковской громады.

О ситуации сообщили во Львовском городском совете.

«Ремонтные работы на магистральном водопроводе продолжаются — ситуация усложнилась из-за подтопления. В течение ночи ремонтные бригады работали над ликвидацией масштабной утечки на водопроводе, однако добраться до места повреждения не удалось», — говорится в сообщении.

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Во Львове произошла авария на водопроводе. Фото: city-adm.lviv.ua

Известно, что объект подтапливает как вода из трубы, так и вода из реки, что значительно усложняет доступ и выполнение работ.

К ликвидации последствий аварии была привлечена дополнительная техника. Кроме того, в Ратуше уже формируется график подвоза воды автоцистернами.

Ранее сообщалось, что в Донецке прекратили водоснабжение.