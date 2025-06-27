- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2264
- Час на прочитання
- 1 хв
Центр Львова залишився без води — що сталося
У Львові сталася аварія на магістральному водогоні. Через витік води частина міста залишилась без водопостачання.
У Львові жителі Залізничного та Шевченківського районів залишилися без водопостачання через аварійний витік води на магістральному водогоні у селі Домажир Івано-Франківської громади.
Про ситуацію повідомили у Львівській міській раді.
«Ремонтні роботи на магістральному водогоні тривають — ситуація ускладнилась через підтоплення. Впродовж ночі ремонтні бригади працювали над ліквідацією масштабного витоку на водогоні, однак дістатися до місця пошкодження не вдалося», — йдеться у повідомленні.
Відомо, що об’єкт підтоплює як вода з труби, так і вода з річки, що значно ускладнює доступ і виконання робіт.
До ліквідації наслідків аварії залучили додаткову техніку. Крім того, у Ратуші вже формують графік підвозу води автоцистернами.
Раніше повідомлялося, що у Донецьку припинили водопостачання.