Частина міста залишилась без водопостачання / © Associated Press

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У Львові жителі Залізничного та Шевченківського районів залишилися без водопостачання через аварійний витік води на магістральному водогоні у селі Домажир Івано-Франківської громади.

Про ситуацію повідомили у Львівській міській раді.

«Ремонтні роботи на магістральному водогоні тривають — ситуація ускладнилась через підтоплення. Впродовж ночі ремонтні бригади працювали над ліквідацією масштабного витоку на водогоні, однак дістатися до місця пошкодження не вдалося», — йдеться у повідомленні.

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У Львові сталась аварія на водогоні. Фото: city-adm.lviv.ua

Відомо, що об’єкт підтоплює як вода з труби, так і вода з річки, що значно ускладнює доступ і виконання робіт.

До ліквідації наслідків аварії залучили додаткову техніку. Крім того, у Ратуші вже формують графік підвозу води автоцистернами.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку припинили водопостачання.