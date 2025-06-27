ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2264
Час на прочитання
1 хв

Центр Львова залишився без води — що сталося

У Львові сталася аварія на магістральному водогоні. Через витік води частина міста залишилась без водопостачання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Частина міста залишилась без водопостачання

Частина міста залишилась без водопостачання / © Associated Press

У Львові жителі Залізничного та Шевченківського районів залишилися без водопостачання через аварійний витік води на магістральному водогоні у селі Домажир Івано-Франківської громади.

Про ситуацію повідомили у Львівській міській раді.

«Ремонтні роботи на магістральному водогоні тривають — ситуація ускладнилась через підтоплення. Впродовж ночі ремонтні бригади працювали над ліквідацією масштабного витоку на водогоні, однак дістатися до місця пошкодження не вдалося», — йдеться у повідомленні.

У Львові сталась аварія на водогоні. Фото: city-adm.lviv.ua

У Львові сталась аварія на водогоні. Фото: city-adm.lviv.ua

Відомо, що об’єкт підтоплює як вода з труби, так і вода з річки, що значно ускладнює доступ і виконання робіт.

До ліквідації наслідків аварії залучили додаткову техніку. Крім того, у Ратуші вже формують графік підвозу води автоцистернами.

Раніше повідомлялося, що у Донецьку припинили водопостачання.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
2264
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie