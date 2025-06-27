В Росії виникли проблеми через удари по Кримському мосту: експерти розповіли, які саме

Кримський міст / © Associated Press

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Росія не може після ударів по Кримському мосту використовувати його ані для залізничних, ані для автомобільних логістичних перевезень. Раніше вони саме цю споруду активно застосовували для таких потреб і зокрема перекидання військової техніки чи зброї.

Про наслідки ударів по Кримському мосту розповів військовий експерт Антон Міхненко в етері Radio NV.

Експерт зазначив, що про стан Кримського мосту внаслідок українських атак краще запитувати у Генштабі ЗСУ. Однак він вважає, відповідно до оприлюдненої інформації у мережі, що росіяни стали менше послуговуватися залізничними шляхами, які проходять по мосту. Натомість для перекидання зброї і техніки їм доводиться користуватися паромами.

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Така ситуація у росіян складається, за словами Міхненка, через низку причин.

«Кримський міст, по-перше, отримав певні пошкодження, по-друге, перебуває постійно під прицілом, по-третє, вони бачать нестабільність його роботи», — розповів експерт, зазначивши, що росіяни це розуміють.

За його словами, коли періодично виникають загрози ударів по мосту, то пускати транспорт стає неможливо, оскільки формуються затори як на в’їзді, так і на виїзді з Кримського мосту.

«Тобто вони навіть автотранспортом нічого не можуть перекинути», — зазначив Міхненко.

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Також експерт додав, що наразі є навіть чутки про те, що росіяни навіть вантажний транспорт не пускають через Кримський міст.

«Міст наразі у росіян відіграє роль більше як символ того, що колись було побудоване Володимиром Путіним», — підсумував Міхненко.

Раніше ми писали про те, що незаконно збудований Кримський міст, що з’єднує Росію з окупованим півостровом, перебуває у критичному стані і ризикує обвалитися через активність грязьового вулкана, навіть без впливу українських ракет чи вибухівки.