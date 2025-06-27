День ангела 27 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 27 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 27 червня

27 червня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Гаврила, Давида, Дениса, Павла, Віру.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві добрий, життєрадісний. В дорослому віці стає врівноваженим, допитливим.

Гаврило — давньогрецьке ім’я, перекладається як “Бог — моя сила”. В дитинстві досить замкнута дитина. В дорослому віці стає комунікабельним, відрізняється ораторськими здібностями.

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Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “улюбленець Бога”. В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає прагматичним, веселим.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, працьовитим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає добрим, надійним.

Віра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “вірна”. В дитинстві розсудлива, завжди каже правду. В дорослому віці стає організованою, здібною.

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День ангела 27 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 27 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди оберігає тебе на життєвих шляхах, наповнює душу світлом і силою, а серце — теплом і добротою. Бажаю щасливих днів, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.

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З днем ангела щиро вітаю! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, допомагаючи у важкі моменти та підтримуючи у всіх починаннях. Бажаю миру в душі, радості у серці і благополуччя в кожному дні.

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Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від негараздів, наповнює життя світлом і дарує невичерпну віру у власні сили. Будь здоровий, щасливий і завжди оточений любов’ю.

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Вітаю з днем ангела! Нехай кожен день буде наповнений теплом, гармонією та радістю, а ангел-охоронець пильно стежить за твоїм добробутом і благополуччям. Бажаю, щоб життя дарувало лише світлі моменти і яскраві події.

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З днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди підтримає у важку хвилину, направить на правильний шлях і оберігає від усіх негараздів. Бажаю здоров’я, щастя, добробуту і щоб у серці завжди жила віра в чудеса.