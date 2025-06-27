- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 1528
- Час на прочитання
- 1 хв
Втрати Росії станом на 27 червня: Генштаб оновив дані
Окупанти активно втрачають техніку на полі бою.
Станом на ранок 27 червня ЗСУ знищили 1 016 720 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 970 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
особового складу – близько 1 016 720 (+970) осіб
танків – 10969 (+1) од
бойових броньованих машин – 22896 (+4) од
артилерійських систем – 29630 (+13) од
РСЗВ – 1425 (+0) од
засоби ППО – 1188 (+0) од
літаків – 416 (+0) од
гелікоптерів – 337 (+0) од
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42240 (+87)
крилаті ракети – 3388 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0) од
підводні човни– 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 53284 (+89) од
спеціальна техніка – 3921 (+0)
Як повідомлялося, Росія має великий запас ракет, зокрема й отриманих з Ірану та КНДР, але втрати пускових платформ і носіїв значно обмежують її можливості для масованих атак.