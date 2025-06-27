- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1527
- Время на прочтение
- 1 мин
Потери России на 27 июня: Генштаб обновил данные
оккупанты активно теряют технику на поле боя.
По состоянию на утро 27 июня ВСУ уничтожили 1 016 720 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 1 016 720 (+970) человек
танков – 10969 (+1) ед
боевых бронированных машин – 22896 (+4) ед
артиллерийских систем - 29630 (+13) ед
РСЗО – 1425 (+0) ед
средства ПВО – 1188 (+0) ед
самолетов – 416 (+0) ед
вертолетов – 337 (+0) ед
БпЛА оперативно-тактического уровня – 42240 (+87)
крылатые ракеты – 3388 (+0)
корабли / катера – 28 (+0) ед
подлодки – 1 (+0) ед
автомобильной техники и автоцистерн - 53284 (+89) ед
специальная техника – 3921 (+0)
Как сообщалось, у России большой запас ракет, в том числе и полученных из Ирана и КНДР, но потери пусковых платформ и носителей значительно ограничивают ее возможности для массированных атак.