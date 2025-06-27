ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1527
Время на прочтение
1 мин

Потери России на 27 июня: Генштаб обновил данные

оккупанты активно теряют технику на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери России

Потери России. / © Associated Press

По состоянию на утро 27 июня ВСУ уничтожили 1 016 720 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 1 016 720 (+970) человек

  • танков – 10969 (+1) ед

  • боевых бронированных машин – 22896 (+4) ед

  • артиллерийских систем - 29630 (+13) ед

  • РСЗО – 1425 (+0) ед

  • средства ПВО – 1188 (+0) ед

  • самолетов – 416 (+0) ед

  • вертолетов – 337 (+0) ед

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 42240 (+87)

  • крылатые ракеты – 3388 (+0)

  • корабли / катера – 28 (+0) ед

  • подлодки – 1 (+0) ед

  • автомобильной техники и автоцистерн - 53284 (+89) ед

  • специальная техника – 3921 (+0)

Как сообщалось, у России большой запас ракет, в том числе и полученных из Ирана и КНДР, но потери пусковых платформ и носителей значительно ограничивают ее возможности для массированных атак.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie