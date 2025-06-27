Потери России на 27 июня: Генштаб обновил данные

Потери России. / © Associated Press

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По состоянию на утро 27 июня ВСУ уничтожили 1 016 720 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

личного состава – около 1 016 720 (+970) человек

танков – 10969 (+1) ед

боевых бронированных машин – 22896 (+4) ед

артиллерийских систем - 29630 (+13) ед

РСЗО – 1425 (+0) ед

средства ПВО – 1188 (+0) ед

самолетов – 416 (+0) ед

вертолетов – 337 (+0) ед

БпЛА оперативно-тактического уровня – 42240 (+87)

крылатые ракеты – 3388 (+0)

корабли / катера – 28 (+0) ед

подлодки – 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн - 53284 (+89) ед

специальная техника – 3921 (+0)

Как сообщалось, у России большой запас ракет, в том числе и полученных из Ирана и КНДР, но потери пусковых платформ и носителей значительно ограничивают ее возможности для массированных атак.

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Дата публикации 15:56, 26.06.25 Количество просмотров 26 Адская ночь и утро в Херсонской области! Уничтожен российский поезд! "Шахед" на елке!