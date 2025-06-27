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Гроза и шквальный ветер: прогноз погоды в Украине на 27 июня
В пятницу погода испортится в ряде регионов — ожидаются дожди и грозы.
В пятницу, 27 июня, прогнозируется переменная облачность и осадки в некоторых регионах Украины.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
В западных, северных, Винницкой и Одесской областях днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза.
«27-28 июня в Украине, кроме северных, Львовской, Волынской, Ровенской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха днем составит +21…26°С.
Погода в Киеве и области
На Киевщине и столице будет облачно. Днем пройдет кратковременный дождь, по области местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем +21…26°С.
В Киеве прогнозируют +24…26°С.
Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что на Украину надвигается жара.
С середины следующей недели в Украине ожидается потепление. Температура +30°C повысится в большинстве регионов. Больше всего на юге и юго-востоке столбики термометров могут подняться еще больше.