Гроза и шквальный ветер: прогноз погоды в Украине на 27 июня

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В пятницу, 27 июня, прогнозируется переменная облачность и осадки в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

В западных, северных, Винницкой и Одесской областях днем пройдет кратковременный дождь, местами гроза.

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«27-28 июня в Украине, кроме северных, Львовской, Волынской, Ровенской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности», — говорится в сообщении.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, ночью в восточных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха днем составит +21…26°С.

Погода в Киеве и области

На Киевщине и столице будет облачно. Днем пройдет кратковременный дождь, по области местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем +21…26°С.

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В Киеве прогнозируют +24…26°С.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что на Украину надвигается жара.

С середины следующей недели в Украине ожидается потепление. Температура +30°C повысится в большинстве регионов. Больше всего на юге и юго-востоке столбики термометров могут подняться еще больше.