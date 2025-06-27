Гроза та шквальний вітер: прогноз погоди в Україні на 27 червня

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У п’ятницю, 27 червня, прогнозують мінливу хмарність та опади у деяких регіонах України.

Про це повідомляє «Український гідрометеорологічний центр».

У західних, північних, Вінницькій та Одеській областях вдень пройде короткочасний дощ, місцями гроза.

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«27-28 червня в Україні, крім північних, Львівської, Волинської, Рівненської, Полтавської, Харківської і Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +21…26°С. На півдні країни та Закарпатті сьогодні буде +25…30°С.

Погода у Києві та області

На Київщині та в столиці буде хмарно. Вдень пройде короткочасний дощ, по області місцями гроза. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень +21…26°С.

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У Києві прогнозують +24…26°С.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що на Україну насувається спека.

Так, від середини наступного тижня в Україні очікується потепління. Температура +30°C підвищиться у більшості регіонів. Найбільше на півдні та південному сході стовпчики термометрів можуть піднятися ще більше.