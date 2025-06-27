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Магнитная буря 27 июня: как себя уберечь
Во время магнитных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия.
В пятницу, 27 июня, магнитная буря повысится до красного уровня – К-индексу 4.7.
Об этом стало известно из данных meteoagent.
Заметим, что последнюю неделю Солнечная активность была разной. Специалисты фиксировали средние и мощные магнитные бури.
В течение последних 24 часов на Солнце произошло две вспышки класса В и пять вспышек класса С. Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня.
Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.
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