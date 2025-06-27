Магнитная буря 27 июня: как себя уберечь

Солнце. / © NASA

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В пятницу, 27 июня, магнитная буря повысится до красного уровня – К-индексу 4.7.

Об этом стало известно из данных meteoagent.

Заметим, что последнюю неделю Солнечная активность была разной. Специалисты фиксировали средние и мощные магнитные бури.

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В течение последних 24 часов на Солнце произошло две вспышки класса В и пять вспышек класса С. Сегодня геомагнитное поле будет от тихого до незначительного штормового уровня.

Магнитная буря 27 июня. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.

Напомним, ранее мы писали о том, что рекордная жара чревата жизнью и провоцирует всплеск болезней. Из-за жары в отделениях неотложной помощи стало больше пациентов. Специалисты предупреждают: перегрев может привести к смерти.

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