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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Іран офіційно припиняє співпрацю з МАГАТЕ

Іран оголосив про припинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Іран припиняє співпрацю з МАГАТЕ

Іран припиняє співпрацю з МАГАТЕ

Іран оголосив про припинення співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, озвучену в етері іранського державного телебачення.

За його словами, парламент країни ухвалив законопроєкт про припинення співпраці з МАГАТЕ, а Рада вартових ісламської революції остаточно його затвердила. Таким чином, документ набув обов’язкового для виконання статусу.

«Законопроєкт, схвалений парламентом і сьогодні затверджений Радою вартових, є для нас обов’язковим, і немає жодних сумнівів щодо його виконання», — заявив Арагчі.

«Відтепер наші відносини та співпраця з МАГАТЕ набудуть нової форми», — додав він.

Водночас МАГАТЕ наразі не має чіткого розуміння, наскільки нещодавні атаки з боку Ізраїлю та США вплинули на темпи розвитку іранської ядерної програми — чи вони відкинули її на роки, чи лише затримали на кілька місяців.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ймовірність інвестицій $30 млрд в ядерну програму Ірану.

Ми раніше інформували, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї привітав іранський народ з «перемогою над США» та заявив, що Тегеран дав «ляпаса Америці».

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