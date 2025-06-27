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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зброя
Кількість переглядів
585
Час на прочитання
1 хв

У Білому домі не відповіли, чи дадуть Україні ракети Patriot

У Вашингтоні відмовилися прямо відповідати на запитання щодо передачі Україні додаткових зенітних ракет для систем Patriot.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
ЗРК Patriot

ЗРК Patriot

Речниця Білого дому Керолайн Левітт не стала відповідати на запитання щодо можливої передачі Україні зенітних ракет для систем Patriot.

Про це вона сказала під час пресконференції у Вашингтоні в четвер, 26 червня.

«Я дозволю президентові Днальду Трампу висловитися з цього приводу. Це була приватна розмова між ним і президентом Зеленським, але зустріч була гарною», — заявила Левітт.

Таким чином вона прокоментувала питання, чи залишається Трамп відкритим до надання Україні систем ППО, як він заявляв раніше, і чи обговорював цю тему з Володимиром Зеленським під час особистої зустрічі.

Замість конкретної відповіді речниця наголосила, що сам факт зустрічі мав на меті досягнення прогресу у врегулюванні ситуації.

«Президент, як він неодноразово казав, хоче, щоб ця війна завершилася», — підкреслила Левітт.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати від США системи протиповітряної оборони Patriot.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність розглянути питання постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.

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Дата публікації
Кількість переглядів
585
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