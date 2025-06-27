У Білому домі не відповіли, чи дадуть Україні ракети Patriot

ЗРК Patriot

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Речниця Білого дому Керолайн Левітт не стала відповідати на запитання щодо можливої передачі Україні зенітних ракет для систем Patriot.

Про це вона сказала під час пресконференції у Вашингтоні в четвер, 26 червня.

«Я дозволю президентові Днальду Трампу висловитися з цього приводу. Це була приватна розмова між ним і президентом Зеленським, але зустріч була гарною», — заявила Левітт.

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Таким чином вона прокоментувала питання, чи залишається Трамп відкритим до надання Україні систем ППО, як він заявляв раніше, і чи обговорював цю тему з Володимиром Зеленським під час особистої зустрічі.

Замість конкретної відповіді речниця наголосила, що сам факт зустрічі мав на меті досягнення прогресу у врегулюванні ситуації.

«Президент, як він неодноразово казав, хоче, щоб ця війна завершилася», — підкреслила Левітт.

Раніше повідомлялося, що Україна може отримати від США системи протиповітряної оборони Patriot.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп заявив про готовність розглянути питання постачання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot.