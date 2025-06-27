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В Белом доме не ответили, дадут ли Украине ракеты Patriot
В Вашингтоне отказались прямо отвечать на вопросы передачи Украины дополнительных зенитных ракет для систем Patriot.
Представительница Белого дома Кэролайн Левитт не стала отвечать на вопрос о возможной передаче Украине зенитных ракет для систем Patriot.
Об этом она сказала во время пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 26 июня.
«Я позволю президенту Днальду Трампу высказаться по этому поводу. Это был частный разговор между ним и президентом Зеленским, но встреча была хорошей», — заявила Левитт.
Таким образом, она прокомментировала вопрос, остается ли Трамп открытым к предоставлению Украине систем ПВО, как он заявлял ранее, и обсуждал ли эту тему с Владимиром Зеленским во время личной встречи.
Вместо конкретного ответа спикера подчеркнула, что сам факт встречи преследовал цель достижения прогресса в урегулировании ситуации.
«Президент, как он неоднократно говорил, хочет, чтобы эта война завершилась», — подчеркнула Левитт.
Ранее сообщалось, что Украина может получить от США системы противовоздушной обороны Patriot.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.