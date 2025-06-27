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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
585
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В Белом доме не ответили, дадут ли Украине ракеты Patriot

В Вашингтоне отказались прямо отвечать на вопросы передачи Украины дополнительных зенитных ракет для систем Patriot.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
ЗРК Patriot

ЗРК Patriot

Представительница Белого дома Кэролайн Левитт не стала отвечать на вопрос о возможной передаче Украине зенитных ракет для систем Patriot.

Об этом она сказала во время пресс-конференции в Вашингтоне в четверг, 26 июня.

«Я позволю президенту Днальду Трампу высказаться по этому поводу. Это был частный разговор между ним и президентом Зеленским, но встреча была хорошей», — заявила Левитт.

Таким образом, она прокомментировала вопрос, остается ли Трамп открытым к предоставлению Украине систем ПВО, как он заявлял ранее, и обсуждал ли эту тему с Владимиром Зеленским во время личной встречи.

Вместо конкретного ответа спикера подчеркнула, что сам факт встречи преследовал цель достижения прогресса в урегулировании ситуации.

«Президент, как он неоднократно говорил, хочет, чтобы эта война завершилась», — подчеркнула Левитт.

Ранее сообщалось, что Украина может получить от США системы противовоздушной обороны Patriot.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос поставки Украине дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot.

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Дата публикации
Количество просмотров
585
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