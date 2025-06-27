- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1309
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 27 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые дела успехом не увенчаются, поэтому желательно посвятить его доведению до ума тех, которые были начаты ранее, или несмотря на будний день отдыху.
Символ дня: леопард перед прыжком.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: шафрановый — символизирует радость и счастье.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и трудно поддаются излечению, поэтому нежелательно откладывать визит к врачу.
Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя и чрезмерного употребления кофе.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай плодовых деревьев — черешни и вишни.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, а также «венец безбрачия».
Сны дня: приятные сны нынешней ночи говорят о том, что человек находится на правильном жизненном пути, и — наоборот.
Табу дня: под запретом — рассеянность и невнимательность.
Цитата дня: «Стараясь быть хорошим для чужих, легко потерять тех, кто молча любил и ждал» (Чжу Линь).
Читайте также: