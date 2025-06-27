Астрологический прогноз на 27 июня

Леопард / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: новые дела успехом не увенчаются, поэтому желательно посвятить его доведению до ума тех, которые были начаты ранее, или несмотря на будний день отдыху.

Символ дня: леопард перед прыжком.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: шафрановый — символизирует радость и счастье.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

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За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и трудно поддаются излечению, поэтому нежелательно откладывать визит к врачу.

Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя и чрезмерного употребления кофе.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

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Дачные работы дня: можно собирать урожай плодовых деревьев — черешни и вишни.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, а также «венец безбрачия».

Сны дня: приятные сны нынешней ночи говорят о том, что человек находится на правильном жизненном пути, и — наоборот.

Табу дня: под запретом — рассеянность и невнимательность.

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Цитата дня: «Стараясь быть хорошим для чужих, легко потерять тех, кто молча любил и ждал» (Чжу Линь).

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