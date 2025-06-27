Астрологічний прогноз на 27 червня

Леопард / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нові справи успіхом не увінчаються, тому бажано присвятити доведенню до пуття тих, що були розпочаті раніше, або, незважаючи на будній день, відпочинку.

Символ дня: леопард перед стрибком.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: шафрановий — символізує радість та щастя.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

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За якусь частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, тривають довго і важко піддаються лікуванню, тому небажано відкладати візит до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від алкоголю та надмірного вживання кави.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай плодових дерев — черешні та вишні.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на самотність, а також «вінець безшлюбності».

Сни дня: приємні сни цієї ночі говорять про те, що людина перебуває на правильному життєвому шляху, і навпаки.

Табу дня: під забороною — неуважність.

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Цитата дня: «Намагаючись бути добрим для чужих, легко втратити тих, хто мовчки любив і чекав» (Чжу Лінь).

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