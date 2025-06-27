Три знаки, яким сьогодні потрібно буде постояти за себе

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Зміст Телець Рак Терези

Сьогодні, 27 червня, всім знакам зодіаку потрібно буде — зрозуміло, у разі потреби — постояти за себе, але трьом із них не вдасться обійтися без цього.

Телець

Тельцям, які цього дня будуть схильні з’ясовувати стосунки як з близькими, так і з незнайомими їм людьми, варто пам’ятати, що захищати себе можна, залишаючись водночас в рамках пристойності. Щоб закликати кривдника до відповіді, достатньо зробити справедливе зауваження.

Рак

Ракам як найбільш скромному і соромливому знаку зодіаку доведеться набратися мужності і дати відсіч людині, яка отримуватиме задоволення з тонкого, але від цього не менш образливого тролінгу на їхню адресу. Отримавши адекватну відповідь, вона відчує здивування та… повагу.

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Терези

Терезам доведеться закликати на допомогу всі властиві їм дипломатичні якості, щоб, з одного боку, дати зрозуміти людині, що ображає їх, що в неї нічого не вийде, а, з іншого, не зіпсувати з нею взаємини — з цим завданням представники знака впораються блискуче.

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