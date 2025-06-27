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Три знаки, яким сьогодні потрібно буде постояти за себе
День негативної енергетики, яку багатьом доведеться випробувати на собі — агресія з боку оточення може зашкалювати, особливо у першій половині дня. Злим випадам інших людей, які можливі в цей час, потрібно буде давати відсіч.
Сьогодні, 27 червня, всім знакам зодіаку потрібно буде — зрозуміло, у разі потреби — постояти за себе, але трьом із них не вдасться обійтися без цього.
Телець
Тельцям, які цього дня будуть схильні з’ясовувати стосунки як з близькими, так і з незнайомими їм людьми, варто пам’ятати, що захищати себе можна, залишаючись водночас в рамках пристойності. Щоб закликати кривдника до відповіді, достатньо зробити справедливе зауваження.
Рак
Ракам як найбільш скромному і соромливому знаку зодіаку доведеться набратися мужності і дати відсіч людині, яка отримуватиме задоволення з тонкого, але від цього не менш образливого тролінгу на їхню адресу. Отримавши адекватну відповідь, вона відчує здивування та… повагу.
Терези
Терезам доведеться закликати на допомогу всі властиві їм дипломатичні якості, щоб, з одного боку, дати зрозуміти людині, що ображає їх, що в неї нічого не вийде, а, з іншого, не зіпсувати з нею взаємини — з цим завданням представники знака впораються блискуче.
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