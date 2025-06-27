КНДР може розгорнути війська в Україні: ISW прогнозує зміну динаміки фронту

Солдати КНДР / © Associated Press

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Північна Корея може розгорнути свої війська на фронті в Україні вже в липні або серпні 2025 року. Така участь КНДР може посилити здатність Росії проводити наступальні дії на кількох напрямках одночасно.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Коли КНДР може розгорнути свої війська в Україні

Південнокорейська розвідка припускає, Північна Корея може розгорнути свої війська на території України. Водночас Reuters, посилаючись на південнокорейського законодавця, обізнаного з інформацією Національної розвідувальної служби Південної Кореї, повідомило, що це може відбутися вже в липні або серпні 2025 року.

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Також КНДР продовжує озброювати Росію артилерійськими боєприпасами та ракетами.

Крім того, південнокорейський депутат повідомив агентству, що за оцінками розвідки, Росія може готуватися до початку масштабного наступу на Україну в липні або серпні 2025 року. За свою допомогу Північна Корея, ймовірно, отримує від країни-агресорки технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет.

Яка ситуація з військовими КНДР на Курщині

Аналітики повідомляють, що є ознаки посилення російських військ північнокорейськими військами в Курській області та постачання Північною Кореєю Росії артилерійських боєприпасів і балістичних ракет.

«Українські війська мають обмежену присутність у Курській області, тому північнокорейський персонал, який бере участь у бойових операціях, найімовірніше, буде воювати на українській території», — зазначають у ISW.

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У ISW зазначають, що дозвіл північнокорейського та російського військового командування на розгортання військ КНДР на українській території стане значним поворотом на полі бою, який може покращити здатність російських військ підтримувати одночасні наступальні операції на кількох напрямках, що було складним завданням для російських військових.

«ISW раніше оцінювало, що російські сили компенсували це проведенням імпульсних, більш обмежених наступальних операцій уздовж різних секторів фронту, але останні повідомлення вказують на те, що російські сили, схоже, поступово просуваються вперед у щонайменше трьох одночасних масштабних наступальних операціях у напрямках Борова-Лиман, Костянтинівка та Новопавлівка», — зазначають аналітики.

Однак через брак даних про чисельність і склад контингенту, наразі важко оцінити, яким буде вплив від відправки військ КНДР на фронт в Україну. Також невідомо, як швидко північнокорейські підрозділи зможуть ефективно взаємодіяти з російською армією на полі бою.

Раніше була інформація про те, що КНДР може відправити до 25 тисяч своїх громадян для роботи на російському заводі «Шахедів». В обмін на це росіяни мали б навчити північнокорейців керувати БпЛА.

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Нагадаємо, Кім Чен Ин — диктатор КНДР заявив про «виправдану» участь КНДР у війні проти України. Він стверджував, що дії їхніх військових на території Росії відповідають положенням Статуту ООН та договору про стратегічне партнерство з РФ.