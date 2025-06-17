Шойгу таємно відвідав КНДР: що відомо про "спецмісію" від Путіна

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу. / © Associated Press

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Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу знову прибув до Північної Кореї з так званою “спеціальною місією” Володимира Путіна — це вже його третій візит до Пхеньяна за останні кілька місяців, повідомила пресслужба відомства у вівторок. Характер місії не розкривається, однак сам факт постійних контактів свідчить про глибоке стратегічне зближення між обома ізольованими режимами.

Про це пише видання Bloomberg.

Візит Шойгу відбувся напередодні річниці офіційного оформлення військового партнерства між Росією та Північною Кореєю. Обидві країни залишаються під жорсткими міжнародними санкціями — Москва за агресію проти України, а Пхеньян за розробку ядерної зброї.

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За даними західних джерел, Кремль використовує контакти з Північною Кореєю для отримання артилерійських боєприпасів і людських ресурсів в обмін на передачу передових військових технологій. У спільній заяві 11 країн, серед яких США та Японія, йдеться про те, що Росія передавала до КНДР системи радіоелектронної боротьби вантажними літаками, порушуючи режим санкцій ООН.

У червні Шойгу вже зустрічався з Кім Чен Ином, який тоді висловив “беззастережну підтримку зовнішньої політики Росії” та особисто Путіна. Цей візит став продовженням попередньої поїздки Шойгу до Пхеньяна в березні, коли він, за повідомленнями ЗМІ, обговорював із лідером КНДР хід американських ініціатив з припинення війни в Україні.

Критики вважають, що співпраця між Путіним і Кімом дозволяє Північній Кореї обходити санкції ООН і пришвидшувати мілітаризацію, зокрема ракетні програми. У свою чергу Кремль просуває цей союз як частину “антизахідного фронту” у глобальному протистоянні з демократіями.

Раніше повідомлялось, що росіяни отримали від Північної Кореї артсистему з таємничими касетними ракетами.

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