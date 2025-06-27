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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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1581
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Українського баскетболіста обрали на драфті НБА

Максим Шульга став гравцем "Бостон Селтікс".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Максим Шульга

Максим Шульга / © Associated Press

Українського баскетболіста Максима Шульгу обрали на драфті НБА – він став гравцем клубу "Бостон Селтікс".

23-річний Шульга був обраний у другому раунді драфту під 57-м загальним номером командою "Орландо Меджик" та одразу був обміняний до "Бостона", де з ним підписали двосторонній контракт.

Шульга став десятим в історії українським баскетболістом, якого обрали на драфті НБА.

До цього востаннє українців обирали на драфті НБА 2018 року. Тоді Святослав Михайлюк став гравцем "Лос-Анджелес Лейкерс", а Іссуфа Санона було задрафтовано клубом "Вашингтон Візардс".

Шульга виступав у США на університетському рівні від 2020 року. Максим відіграв три сезони за університет "Юти Стейт" і два сезони за Вірджинський університет Співдружності (VCU), а у квітні 2025-го взяв участь у Матчі всіх зірок NABC-Reese.

За підсумками сезону-2024/25 він був визнаний найкращим гравцем року в конференції Atlantic-10 в NCAA. Українець набирав у середньому 15 очок за матч.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1581
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