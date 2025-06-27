Украинского баскетболиста выбрали на драфте НБА

Максим Шульга / © Associated Press

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Украинского баскетболиста Максима Шульгу выбрали на драфте НБА – он стал игроком клуба "Бостон Селтикс".

23-летний Шульга был выбран во втором раунде драфта под 57-м общим номером командой "Орландо Мэджик" и сразу был обменен в "Бостон", где с ним подписали двусторонний контракт.

Шульга стал десятым в истории украинским баскетболистом, которого выбрали на драфте НБА.

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До этого последний раз украинцев выбирали на драфте НБА в 2018 году. Тогда Святослав Михайлюк стал игроком "Лос-Анджелес Лейкерс", а Иссуф Санон был задрафтован клубом "Вашингтон Уизардс".

Шульга выступал в США на университетском уровне с 2020 года. Максим отыграл три сезона за университет "Юты Стейт" и два сезона за Вирджинский университет Содружества (VCU), а в апреле 2025-го принял участие в Матче всех звезд NABC-Reese.

По итогам сезона-2024/25 он был признан лучшим игроком года в конференции Atlantic-10 в NCAA. Украинец набирал в среднем 15 очков за матч.