Наступление РФ на Сумщине: почему еще рано говорить об успехе ВСУ

ВСУ держат оборону на фронте / © Associated Press

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Россиянам удавалось достаточно активно продвигаться на Сумщине, пока их не остановили на рубеже Хотинь-Яблуневка-Юнаковка.

Об этом в эфире «Radio NV» сообщил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

«И здесь, поскольку с нашей стороны были задействованы резервы, на западном участке Хотинь-Андреевка удалось стабилизировать эту ситуацию. Остановить их продвижение и даже отразить эту Андреевку», — сказал Романенко.

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В то же время он добавил, что на восточном фланге продолжаются ожесточенные бои.

По данным Романенко, это направление важно для врага, желающего перерезать трассу Сумы-Суджа — важного логистического пути Сил обороны Украины.

Напомним, 26 июня Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что «по состоянию на эту неделю украинские войска отразили летнее наступление российских войск в приграничном районе Сумской области и стабилизировали линию фронта».

Сырский уточнил, что наступательные операции украинских войск в Глушковском районе Курской области вынудили российское военное командование отвести силы, которые в противном случае участвовали в наступлении в Сумской области, и что украинские войска блокировали около 50 000 российских военнослужащих на Курском и Северо-Слобожанском (Северная области).

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Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 июня, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили Андреевку (к северу от города Сумы) и продвинулись к юго-востоку от Алексеевки (к северо-востоку от города Сумы). Об этом свидетельствуют данные аналитиков Института изучения войны.