Наступ РФ на Сумщині: чому ще зарано говорити про успіх ЗСУ

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

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Росіянам вдавалося доволі активно просуватися на Сумщині, допоки їх не зупинили на рубежі Хотінь-Яблунівка-Юнаківка.

Про це в етері «Radio NV» повідомив генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

«І тут, оскільки з нашого боку були задіяні резерви, то на західній ділянці Хотінь-Андріївка вдалося стабілізувати цю ситуацію. Зупинити їх просування і навіть відбити цю Андріївку», — сказав Романенко.

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Водночас він додав, що на східному фланзі тривають запеклі бої.

За даними Романенка, цей напрямок важливий для ворога, який хоче перерізати трасу Суми-Суджа — важливого логістичного шляху Сил оборони України.

Нагадаємо, 26 червня Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що «станом на цей тиждень українські війська відбили літній наступ російських військ у прикордонному районі Сумської області та стабілізували лінію фронту».

Сирський уточнив, що наступальні операції українських військ у Глушковському районі Курської області змусили російське військове командування відвести сили, які в іншому випадку брали б участь у наступі в Сумській області, і що українські війська блокували близько 50 000 російських військовослужбовців на Курському та Північно-Слобожанському (північна Сумська та Харківська області) напрямках.

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Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 червня, свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Андріївку (на північ від міста Суми) та просунулися на південний схід від Олексіївки (на північний схід від міста Суми). Про це свідчать дані аналітиків Інституту вивчення війни.