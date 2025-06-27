Проблемы маленьких пород собак: на что обратить внимание

Маленькие породы собак

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Маленькие собачки мгновенно завоевывают сердца своими милыми мордочками, большими глазами и крошечными лапками, словно живые плюшевые игрушки. Их компактность, удобство в путешествиях и очарование делают их чрезвычайно популярными во всем мире. даже не догадываются.

Поэтому, выбирая пушистого друга, следует разобраться в особенностях породы. Влюбленность в симпатичную мордашку должна сопровождаться пониманием потенциальных вызовов, которые могут ожидать владельца и его нового любимца.

Самые маленькие породы собак 2025 года

По данным компании Green Pantry, среди самых популярных маленьких пород в Британии 2025 оказались: Джек-рассел-терьер,

Чихуахуа,

Кокер-спаниель,

Такса,

Ши-тцу,

А также популярные гибриды — Кавапу (Кавалер-кинг-чарльз-спаниель+пудель) и Кокапу (кокер-спаниель+пудель).

Особую популярность среди них приобрела такса, этих «сосисок на кавычках» обожают по всему миру.

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Причин такой популярности множество: маленькие собаки занимают меньше места, их проще брать с собой в поездки, они нуждаются в меньших порциях корма, и, безусловно, они просто неотразимы. Однако важно помнить, что маленький размер совсем не означает отсутствия хлопот. Напротив, многие декоративные породы имеют врожденные или наследственные проблемы со здоровьем, которые нельзя игнорировать.

На что обратить внимание у популярных пород: оговорки ветеринаров

Кокапу (Cockapoo). Эти милые собаки склонны к ожирению. Хотя их умоляющей точки зрения трудно отказать, лишние «вкусики» со стола могут привести к серьезным проблемам с суставами и даже диабета. Кроме того, у кокапа часто встречается дисплазия тазобедренного сустава. Для поддержания их здоровья необходимы регулярные прогулки, строгая диета, а при необходимости гидротерапия или лазерное лечение.

Кокапа

Кавапу (Cavapoo). Эти очаровательные, похожие на медвежат собаки часто страдают от ускользания коленной чашечки (пателярный вывих), что вызывает боль и со временем может привести к артриту. Владельцам следует обратить внимание, если их любимец иногда «хромает» на заднюю лапку — это четкий сигнал для срочного визита к ветеринару. Также кофе склонны к проблемам с зубами, поэтому регулярная чистка, сбалансированное питание и специальные добавки являются их лучшими помощниками в поддержке гигиены полости рта.

Кавапу

Чихуахуа. Эти крошечные собачки с большими выразительными глазами часто страдают от болезней десен. Их маленькая пасть и скученные зубы создают идеальные условия для развития стоматологических проблем. Важно тщательно следить за гигиеной ротовой полости, использовать специальное лакомство и добавки для зубов.

Чихуахуа

Такса. Этот символ благодати, к сожалению, анатомически уязвим. Из-за своей длинной спины и коротких лап такси чрезвычайно подвержены развитию межпозвонковой грыжи (IVDD).

Такса

Лишний вес является главным врагом таксы, поскольку даже несколько лишних килограммов могут значительно ускорить развитие тяжелых заболеваний позвоночника. Важно не разрешать собакам прыгать с диванов, кроватей и спускаться по лестнице, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на позвоночник.

Самые распространенные проблемы со здоровьем маленьких собак

Проблемы с зубами и десной. Маленькие породы часто страдают от быстрого накопления зубного налета и зубного камня. Это может привести к серьезному воспалению десен (гингивита и пародонтиту) и даже к преждевременной потере зубов. Регулярная чистка зубов вашему любимцу и предложение специальных жевательных игрушек или лакомства помогут поддерживать гигиену полости рта и предотвратить эти проблемы.

Коллапс трахеи. Из-за особенностей строения дыхательных путей у маленьких собак трахея может сужаться или даже спадаться, что приводит к кашлю, затруднённому дыханию и общему дискомфорту. Чтобы избежать лишнего давления на шею и трахею, всегда используйте шлейку вместо обычного ошейника во время прогулок.

Вывих коленной чашечки (пателярный вывих). Эта проблема достаточно распространена среди малых пород. Коленная чашечка может смещаться со своего обычного места, вызывая боль, хромоту и дискомфорт. Если не лечить, это может привести к развитию артрита. Поддерживайте нормальный вес вашего питомца, поскольку лишние килограммы увеличивают нагрузку на суставы. Также избегайте резких скачков и чрезмерных нагрузок на лапы.

Болезни сердца. Некоторые маленькие породы, в частности йоркширские терьеры и чихуахуа, имеют генетическую предрасположенность к определенным сердечным заболеваниям. Очень важно регулярно показывать своего любимца ветеринару, особенно когда он достигает зрелого возраста. Своевременные осмотры помогут выявить возможные проблемы на ранних стадиях и назначить необходимое лечение.

Аллергии. Маленькие собаки могут быть чрезвычайно чувствительны к разнообразным аллергенам, которые могут быть как пищевыми (определенные ингредиенты в корме), так и внешними (пыльца, пылевые клещи, химикаты). Симптомы аллергии могут включать зуд, выпадение шерсти, кожные высыпания, проблемы с пищеварением. Совместно с ветеринаром попробуйте узнать возможные аллергены и максимально избегайте контакта с ними. Консультация со специалистом поможет правильно определить причины реакций и подобрать подходящую диету или лечение.