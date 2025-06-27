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Сколько тысяч бойцов КНДР привлекла к войне против Украины — Умеров сообщил детали
Северная Корея продолжает помогать России в войне против Украины и отправлять своих бойцов на фронт.
Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на встрече с журналистами.
«Северная Корея уже привлекла к войне против Украины около 11 тысяч военнослужащих из элитного контингента. Это бойцы, специально отобранные по физическим, психологическим и другим критериям — примерно из 50-тысячного „личного резерва“ режима Кима Чен Ына. Эти подразделения уже понесли существенные потери», — говорит Умеров.
По данным украинской разведки, РФ потеряла несколько волн этого так называемого элитного резерва КНДР, что подтверждает высокие потери и ограниченные возможности Кремля по формированию новых боеспособных сил.
Напомним, 26 июня южнокорейская разведка сообщила, что КНДР может отправить дополнительные войска в Россию.
КНДР может отправить дополнительные войска в Россию в июле или августе для участия в войне против Украины КНДР может отправить дополнительные войска в Россию в июле или августе для участия в войне против Украины.