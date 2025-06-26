У Дніпрі зросла кількість жертв через балістичний удар РФ

Атака на Дніпро 24 червня. / © ДСНС

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У Дніпрі знову зросла кількість жертв через балістичний удар російської армії вдень 24 червня. Вже відомо про 20 загиблих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

“На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. Із загиблими у місті Самар – 22”, - наголосив чиновник.

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Зауважимо, напередодні ввечері Лисак поінформував і про травмованих через російський обстріл. З його слів, у самому Дніпрі постраждало 304 людини. У лікарнях залишаються 112, серед них семеро дітей. У місті Самар поранення отримали 14 осіб.

Нагадаємо, вдень 24 червня у Дніпрі сталася серія вибухів. ПС попереджали про загрозу балістики. Російська армія атакувала місто “Іскандерами”.

У Дніпрі внаслідок ракетного удару пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, 40 навчальних закладів, лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка, громадський транспорт тощо. Через удар балістики пошкоджено потяг Одеса — Запоріжжя, біля якого стався “приліт”.

Дата публікації 19:49, 25.06.25 Кількість переглядів 45 Дніпро оговтується після обстрілу РФ! Це був наймасовіший удар від початку війни!