Деякі продукти здешевшають / © Pixabay

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В Україні у липні 2025 року очікується здешевшання продуктів, але не всіх.

Про це повідомив керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, пише «Новини.LIVE».

Експерт нагадав, що традиційно ціни починають знижуватися у червні, але через погану погоду із заморозками та сильними дощами цей період 2025 року змістився.

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«Овочі серйозно здешевшають, зокрема йдеться про томати, огірки, молоду картоплю, цибулю тощо. Що ж стосується фруктів, цього року Україна має великий неврожай черешні, вишні, абрикосів й інших кісточкових», — зазначив він.

Упаковка яєць категорії С1 приблизно від середини весни в середньому коштує від 68 до 74 гривень. Пендзин запевнив, що найближчим часом курячі яйця здешевшають, і така тенденція вже спостерігається.

Молочні продукти, зокрема кисломолочні й тверді сири, вершкове масло і молоко, теж вже поступово здешевшають. Ціна почала падати у травні, і ця тенденція триватиме. Експерт пояснив здешевшання тим, що худоба перейшла на відкритий випас. З його слів, влітку через несприятливі коливання вартості цієї продукції перейматись не доведеться.

Однак ціни на хлібобулочні вироби лише ростуть попри врожайність зернових.

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«Щомісяця здорожчання становить 1,3-2%, і така динаміка — традиційна, доки не з’явиться новий урожай і залежно від нього сформується нова ціна на хліб», — додав він.

Нагадаємо, в Україні очікується здорожчання житнього та житньо-пшеничного хліба, тоді як вартість одного з овочів борщового набору сягнула рекордних показників.